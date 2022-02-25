招聯會激辯3小時 分發入學維持1%方案

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（中央社記者陳至中台北25日電）大學招聯會今天召開常務委員會，經過約3小時的辯論，最終決議分發入學的級距計算仍維持「前1%」方案，台灣大學校長管中閔在會中舌戰群儒，但所支持的方案仍在表決中敗北。

大學招聯會於民國110年10月召開常務委員會，提出將學科能力測驗、分科測驗級距計算基準由「前1%」考生的平均分數，改為「前0.1%」考生平均分數，藉此增加高分群的鑑別度，有利專才培育。

上述方案曾由國教行動聯盟（國教盟）和台大電資學院院長張耀文一同召開記者會提出。他們主要認為「前0.1%」方案，可更好地鑑別前段考生程度。但包括台灣家長教育聯盟（台家盟）和全國家長團體聯盟（全家盟）則擔心，會使絕大多數考生級分降低，且接近頂尖考生也會被排除於滿級分之外，成為最大受害者。

招聯會今天召開常務委員會，共有13所大學代表出席，據不願具名的與會代表指出，包括管中閔等3人，投票支持「前0.1%」方案，其餘10人則投票維持現制「前1%」，後者獲得壓倒性勝利。

管中閔今天結束會議後，在個人臉書發文「2022.2.25感到失望、遺憾與可悲」。雖未明言是指招聯會的決議，但知情人士指出，管中閔在會中舌戰群儒，招聯會召集人、中央大學校長周景揚也認為改為「前0.1%」較有利，最終仍在表決中敗北，感到相當失望。

今天會議一個討論轉捩點，在於教育部代表提出110年指定科目考試的成績轉換數據，發現分發入學若改為「前0.1%」方案，學測成績轉換後，將有超過5成的學生得到的級分數，比預期分數再下降3到5個級分。

會有上述情形，主要是「前0.1%」方案把最頂尖的學生區分得更細，要拿到滿級分更為困難，使得多數學生的級分下調，其中又以向來強弱懸殊的數學科最為明顯。

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靜宜大學校長唐傳義接受中央社電訪表示，會議最後是透過「舉手表決」的方式達成決議，過程有經過充分溝通，包括管中閔在內的代表，都有充分發表意見。最後的決定雖是維持現行「前1%」方案，但仍保有空間，讓招聯會對於111學年度的實際分發數據研究，決定未來是否要再精進制度。

台北醫學大學副校長朱娟秀認為，最後票數會呈現10比3的關鍵，在於多數學校代表認為現階段的時間點，已非常接近7月的分科測驗，如果此時再有制度變革，恐造成考生不必要的焦慮。至於「前0.1%」或「前1%」制度的優劣辯論，反而不是最主要考量。（編輯：管中維）1110225