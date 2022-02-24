學測考生5766卷次未簽名被扣分 家長質疑宣導不力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北24日電）今年學測出現5766人次考生未依新規定簽名而被扣分，引發家長團體質疑設計不良、宣導不力。大考中心回應，已多方面加強宣導，簡章也有明訂，因此維持原處分。

全國十二年國教家長聯盟今天新聞稿指出，今年學測首度新增「確認後考生簽名欄」，竟出現高達5766件考生未依規定簽名被扣1級分的違規，質疑宣導不足或設計有問題。

家長聯盟認為，過去強調考卷不能留下名字或可辨識的記號，現在又要求學生在考卷上簽名，政策180度改變，讓學生無所適從；這些被新制所害的學生，如按照往年級分分配，被扣1級分可能會落後約8000人，對考生影響甚大。

大學入學考試中心主任周兆民告訴中央社記者，111學年度使用新式答題卷，並於答題卷上設置簽名欄，請考生於考試開始鈴響後簽名，取代過往於考試時間，經監試人員核對身分後請考生於考生名冊上簽名的作法，避免打斷考生作答思緒。

為加強宣導，周兆民指出，大考中心在109年就已公告新式答題卷，並於111學年度考試簡章新增試場規則說明，同時也發布6篇新聞稿、舉行78場次宣導會議；考試舉行期間，也再次張貼作答提醒海報於考分區入口處和試場，並請監試人員在每節考試開始鈴響前宣導注意事項時，提醒考生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周兆民表示，今年學測全部須簽名的共68萬8969卷次，沒簽名的5766卷次僅約0.84%，加上簡章已明確規定須於答題卷的簽名欄位簽名，逾99%考生也都按照簡章規定，因此經考試委員討論後，仍決議未簽名的卷次維持扣分，不會再更改。

針對家長聯盟質疑，周兆民提到，大考中心於考前和考試中都已加強宣導，未來內部也會討論，是否有其他可以再精進宣導的方式，如果各界或家長有更好的宣導建議，也歡迎提供給大考中心。（編輯：陳政偉）1110224