教授認學習歷程占分應達30% 作品6大指引出爐

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（中央社記者陳至中台北24日電）台灣大學社會系今天舉辦「學習歷程檔案審議計畫」成果發表會，問卷顯示超過5成的大學教授，認為學習歷程在甄選二階占分應達30%以上，團隊並彙整作品呈現的6大指引，供高中生參考。

配合108課綱，教育部在111學年度推動考招新制，其中一大變革就是在高中職推動「學習歷程檔案」，讓學生從高1開始紀錄學習軌跡（108學年度開始推動），減輕高3時準備升大學備審資料的負擔。

不少教育團體反映，學習歷程加重高中3年的學習負擔，且擔心到了緊要關頭時，大學教授根本不在乎或不會看。教育部委託台灣大學社會系教授林國明等人，推動「作伙學：學習歷程檔案審議計畫」，陸續舉辦50場次的審查會議，今天在台北召開記者會說明成果。

研究團隊收集50場次共1123名參與者的回饋問卷，其中針對大學教授的問卷顯示，超過5成認為學習歷程檔案的占分比重應在30%以上，比大學招聯會公布的20%還要高出許多。

林國明表示，多數教授都認同，該系的評量尺規適用於審查學習歷程檔案，但因應111學年度的考招改革，也應有一些調整，包括讓更多系上教師瞭解高中學習成果的實作狀況；討論審查原則；提供指引，讓高中端知道該系期待看到哪些能力和特質。

研究團隊並整理出學習歷程作品呈現的6大指引，包括呈現素養能力（問題解決、學習態度、批判、邏輯等）、作品須有摘要、交代作品脈絡、凸顯個人獨特性、作品需要真實性等、作品要有重點且經整理後再上傳。

其中高中常見的作品類型中，林國明建議「學習單」、「課堂筆記」、「實驗紀錄」等若直接上傳，會略顯單薄，大學教授恐不曉得學生在做什麼，應該整理學習過程的收穫、心得等，加上摘要脈絡等，把原本學習單等當作附件。

至於「專題報告」、「小論文」等形式，林國明說，很多人都以為是教授的最愛，但其實會啟動教授看論文的習慣，「不用過於迷信小論文。」他仍建議把小論文當附件即可，須重新整理自己的學習脈絡，引用文獻要確實附上來源，並呈現作品的獨特性。

今天記者會上，台中市清水高中校長黃偉立表示，學習歷程產出的過程，需要有清楚的脈絡和結構，對高中素養導向教學的落實和課程設計有深遠影響。以前用分數檢核成果，現在則是重視「內化」學習過程。

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大學招生專業化計畫主持人鄭雯表示，去年大學已累積上千場次與高中的交流，也有請教授入高中觀課，分享選才的重點，系統思考和問題解決能力是最常被提及的。她說「招生」是大學重要工作，如何與高中對接、找到合適的學生，也一直有在研究和檢討。

大學招聯會組長王友聖表示，過去大學審查學生的書面資料時，最怕碰到學生提供一堆作品，卻沒有任何說明，「重質不重量」是學習歷程呈現的關鍵。教育部高教司專門委員周弘偉表示，希望有更多大學教授瞭解108課綱的改變，也讓更多高中教師知道大學想要什麼，進而調整課程設計，形成良性的互動。（編輯：陳政偉）1110224