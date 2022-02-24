學習歷程為升學 專家：幾年後會有不同感受

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（中央社記者陳至中台北24日電）一項調查顯示，74%高中生認為學習歷程是「為了升學不得不做」，但大學教授、高中校長認為，製作過程可培養反思、統整、表達等能力，或許幾年後再回頭看，會有不同的感受。

配合108課綱，教育部在111學年度推動考招新制，其中一大變革就是在高中職推動「學習歷程檔案」，讓學生從高1開始紀錄學習軌跡。台灣大學社會系教授林國明團隊今天舉辦「學習歷程檔案審議計畫」成果發表會，提出近年50場次審查會議中彙整出的結果。

研究團隊收集50場次共1123名參與者的回饋問卷，其中針對高中生的問卷，有74%學生認為學習歷程是「為了升學不得不做」，73.5%認為會擠壓到讀書時間。但同時有超過80%以上學生，認同製作學習歷程可學到課本外的知識、幫助探索志向與興趣。

台大社會系教授林國明表示，高中學生接觸學習歷程制度，難免是為了升學，但高中推動這幾年下來，許多教師發現在引導學生製作檔案的過程中，仍能獲得一些正向的收穫，包括培養統整、反思等能力，回顧自己的學習生活、從而懷抱志向。

台中市清水高中校長黃偉立表示，舊制是高3考完學測後，學生依據成績決定申請的學校，進而再去準備備審資料。而學習歷程的製作是從高1開始，逐步紀錄學習的軌跡，到高3要用於升學時，不再是憑空回溯，而是根據這幾年收集到的資訊進行整理、反思。

黃偉立說，或許一開始是為了升學，但在完成甄選面試後再回頭來看學習歷程檔案，會有一些不同的答案。

大學招生專業化計畫主持人鄭雯表示，學習歷程原意是檔案式的評量和學習，呈現高中的學習狀況，只是也運用一部分的成果，作為升大學的備審資料。當訴求的對象是大學師長時，學生需要重整資訊，考驗後設認知、溝通表達能力。（編輯：陳政偉）1110224