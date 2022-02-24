更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新增7本土3人與砂石場群聚有關 境外增73例【直播】
首頁 / 生活

學習歷程為升學 專家：幾年後會有不同感受

2022/2/24 13:53（2/24 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣大學社會系教授林國明（右3）團隊24日舉辦「學習歷程檔案審議計畫」成果發表會，邀請多名專家學者分享。中央社記者陳至中台北攝 111年2月24日
台灣大學社會系教授林國明（右3）團隊24日舉辦「學習歷程檔案審議計畫」成果發表會，邀請多名專家學者分享。中央社記者陳至中台北攝 111年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北24日電）一項調查顯示，74%高中生認為學習歷程是「為了升學不得不做」，但大學教授、高中校長認為，製作過程可培養反思、統整、表達等能力，或許幾年後再回頭看，會有不同的感受。

配合108課綱，教育部在111學年度推動考招新制，其中一大變革就是在高中職推動「學習歷程檔案」，讓學生從高1開始紀錄學習軌跡。台灣大學社會系教授林國明團隊今天舉辦「學習歷程檔案審議計畫」成果發表會，提出近年50場次審查會議中彙整出的結果。

研究團隊收集50場次共1123名參與者的回饋問卷，其中針對高中生的問卷，有74%學生認為學習歷程是「為了升學不得不做」，73.5%認為會擠壓到讀書時間。但同時有超過80%以上學生，認同製作學習歷程可學到課本外的知識、幫助探索志向與興趣。

台大社會系教授林國明表示，高中學生接觸學習歷程制度，難免是為了升學，但高中推動這幾年下來，許多教師發現在引導學生製作檔案的過程中，仍能獲得一些正向的收穫，包括培養統整、反思等能力，回顧自己的學習生活、從而懷抱志向。

台中市清水高中校長黃偉立表示，舊制是高3考完學測後，學生依據成績決定申請的學校，進而再去準備備審資料。而學習歷程的製作是從高1開始，逐步紀錄學習的軌跡，到高3要用於升學時，不再是憑空回溯，而是根據這幾年收集到的資訊進行整理、反思。

黃偉立說，或許一開始是為了升學，但在完成甄選面試後再回頭來看學習歷程檔案，會有一些不同的答案。

大學招生專業化計畫主持人鄭雯表示，學習歷程原意是檔案式的評量和學習，呈現高中的學習狀況，只是也運用一部分的成果，作為升大學的備審資料。當訴求的對象是大學師長時，學生需要重整資訊，考驗後設認知、溝通表達能力。（編輯：陳政偉）1110224

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族