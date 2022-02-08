高中學習歷程 調查：87%大學教授認不用每科都做

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（中央社記者陳至中台北8日電）111學年度大學申請將首度使用「學習歷程檔案」，台大社會系公布一項問卷顯示，92%大學教授表態會重視高中課程學習成果，87%教授認為只要選幾門科目製作就好，不必每科都做。

配合108課綱（十二年國教課綱，於108學年度上路），教育部在111學年度推動考招新制，其中一大變革就是在高中職推動「學習歷程檔案」，讓學生從高一開始紀錄學習軌跡（108學年度開始推動），減輕高三時準備升大學備審資料的負擔。

不少教育團體反映，學習歷程加重高中3年的學習負擔，且擔心到了緊要關頭時，大學教授根本不在乎或不會看。教育部委託台灣大學社會系教授林國明等人，推動「作伙學：學習歷程檔案審議計畫」，陸續舉辦50場次的審查會議，蒐集大學教授、高中教師、學生、家長的意見，並提出政策建議。

台大社會系團隊近日公布50場次審議會議的會後調查問卷統計結果，高達92%大學教授表態，會在審查時重視學習歷程中的課程學習成果，進而評估學生的能力特質。教授們也普遍肯定製作檔案過程，有助於培養能力、探索志向。

然而，高中一開始推動學習歷程，每科教師都卯足全力要求，造成學生在學期末蠟燭兩頭燒。調查顯示，87%大學教授認為學生只要選擇幾門有興趣的科目製作就好，不必每科都做。

研究團隊並歸納出學習歷程的「三重二不」審查原則，包括重視基本素養展現的核心能力、重視校內學習活動、重視資料真實性及自主準備，以及不以量取勝而重過程的反思、不是學系列的所有項次都要具備。

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另外，外界擔心學習歷程會有「代工」的情形，對此，高達93%的大學教授認為，如果不是學生自己操刀，一定會在面試中露出馬腳。87%教授認為學習歷程經高中教師認證，比過去的備審資料更有公信力。

對於仍然茫然、不知該如何製作學習歷程的學生，研究團隊整理出6個重點，包括呈現素養能力（問題解決、學習態度、批判、邏輯等）、交代作品脈絡、優先放上重點摘要、具體說明學習心得收穫、展現個人獨特性、注意作品真實性等。相關資訊可參考「作伙學網站」。（編輯：陳政偉）1110208