學測成績拚個人申請 補教估醫牙57級分有機會

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（中央社記者陳至中台北22日電）111學年度學測到今天共考完國、英、數A、自然4科，補教升學輔導專家劉駿豪表示，由於數A考的明顯較難，估計醫學、牙醫、中醫系57級分有機會，比去年降1級分。

另外，劉駿豪指出，今年學測自然科到考人數為6.9萬人，比去年大減2.4萬人（110學年為9.3萬人），可能會使採計自然科的校系分數「撐不起來」，個人申請第1階段過篩分數下降許多。

今年學科能力測驗因應108課綱，首度改為3天，數學科分成數學A、數學B，讓考生自行選考。今天第2天考試結束，共考完數A、自然、英文、國文4科，對於志在理工醫農、頂尖商管科系的學生而言，已完成「個人申請」管道所須科目。

劉駿豪根據台北市補習教育事業協會解題團隊預估的5標分析，今年因數A考的很難，建議考生可以比對110年個人申請第1階段過篩分數（同樣是數學考很難）。他預估採計數A的頂尖校系，門檻會下降約1級分，醫學、牙醫、中醫門檻估落在57級分（去年58級分，4科最高60級分）。

熱門校系部分，劉駿豪推估台大財金的門檻是42級分（國、英、數A），其中英文一定要15級分。台大電機為44級分（英、數A、自），因為從過去經驗，該系數學考的難就是44級分，較不難就是45級分（3科都要15級分）。

大考中心預計3月1日公布成績和組合累積人數，劉駿豪表示，這段時間考生可以翻翻去年各校系的過篩分數（個人申請門檻），依照篩選科目分類，對各校系的差距有初步瞭解，也可進一步找出15個心目中的理想校系。

劉駿豪舉例，清大材料、成大電機都採計英、數A、自3科，兩系去年過篩分數一樣（42級分）；台大機械、清大動力機械、成大機械都採計國、英、數A、自4科，過篩分數分別為55、54、53級分，各約差距1級分。可作為今年選填志願參考，等3月1日相關數據公布後，更容易找到落點。

劉駿豪也提醒，今年數A難度高，但考生不要過度灰心，尤其是在少子女化趨勢下，今年自然科到考人數剩6.9萬人，除了最頂尖校系，理工學院中前段校系的分數恐怕都「撐不起來」，過篩分數可能會比預期低很多。（編輯：陳政偉）1110122