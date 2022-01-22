學測國寫考樂齡出遊 補教提醒注意長者身心需求

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（中央社記者陳至中台北22日電）111年學測國語文寫作能力測驗第1大題考「樂齡出遊」，補教老師認為不會太難，但要注意須扣題，思考如何照顧長者身心需求，如留意廁所、醫院位置，著重途中傾聽、對話而非不斷趕行程。

學測國寫有兩大題，第1大題引文點出弘道老人福利基金會的「不老騎士」，以及丹麥的「樂齡卡打車」，讓考生分析兩個案例，並進一步以「樂齡出遊」為題撰寫短文。

補教老師潘華指出，今年應屆學測考生，3年前（108年）考國中教育會考時的寫作測驗，題目正好是「青銀共居」，可見高齡是台灣具有「時代性」的重大議題。出題者希望18歲的年輕學子好好思考，增進與祖父母的互動關係，也為自己未來的人生做好準備，「畢竟每個人都會變老。」

潘華表示，18歲學生畢竟較沒有生活經驗，返鄉看爺奶可能就只是打招呼、吃飯、說再見，不見得會有一同出遊的經驗，因此這一題要寫的好，恐怕也有一些難度。

潘華指出，規劃長者旅遊行程，重點不在追求刺激、驚險，陪伴者要瞭解長者的需求，以慢速、悠閒的方式完成一段有意義的旅程。舉例來說，每隔一段時間就要有廁所，車程不能太長，最好也不要到太偏遠的地方，免得一旦健康出問題，無法及時獲得醫療協助。

潘華也提到，樂齡旅遊的重點是讓長者在途中感到人性的溫暖，遠離鬱悶和黑暗，因此重點在於傾聽和對話，照顧者需要付出更大的耐心，在行程安排上要思慮更為周詳。

國寫第2題是「當我打開課本」，補教老師張政表示，這一題屬「情意題」，考生除了要選擇一個學科的課本，敘述其中的內容，更重要的是要「延伸出去」，講述自己的經驗和體會，把課本知識當成一個媒介，而不是終點。

張政指出，近年學測屢屢出現類似的人生探索題目，考生應該不陌生，今年選擇的主題，與考生生活經驗更為切合，畢竟所有考生都一定讀過課本，但能不能從中獲得啟發、看出課本背後的意涵，考驗個人的寫作發揮。

張政以歷史課本為例，在反覆地閱讀整理下，發現每一個歷史事件都不是單獨存在，彼此可能有所關連。也可從「人有善惡，朝有興衰」著眼，闡述歷史不只是考試的工具，更像是人性的觀察。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，學測國寫2大題都不難發揮，但要注意在答題過程中，避免流於泛論，而偏離題目要求。

全國教師會解題團隊也認為，今年國寫命題用心，取材貼近生活，考生容易發揮，尤其第2題引導學生檢視所學，「可反思也可奔騰」。（編輯：陳政偉）1110122