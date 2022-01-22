學測國綜呼應時事 古代紓困方案、親子探視權入題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北22日電）今天是學測第2天，高中教師分析，今年國綜試題善用現代包裝，例如考古代經濟紓困方案，呼應COVID-19疫情；另外考親子探視權，也讓人聯想到名人離婚的新聞事件。

111學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，第2節考國語文綜合能力測驗，第3節考國語文寫作能力測驗，教育部邀請台北市高中國文科教師群舉行線上記者會，協助分析試題。

中山女高教師李明慈表示，今年國綜善用現代包裝，例如第8題考三國時期曹操因疫病頒布經濟紓困方案，呼應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情；第27題考離婚後的親子探視權，也讓人聯想到日前名人離婚的新聞事件。

中正高中教師張青松指出，今年素養導向題目取材多元，例如第29題將課文或國學內容化為影視劇本構想，第20至22題組結合國定古蹟介紹及墓碑文字、墓主臨終遺言、政府法規等，兼具記敘、說明、應用等文本，設計相當新穎。

國寫第1大題以台灣的弘道老人福利基金會的「不老騎士」計畫和丹麥的「樂齡卡打車」運動為例，請考生分析台灣與丹麥的樂齡活動內容關鍵差異和用意有何不同，並請考生以「樂齡出遊」為題，寫一篇短文，說明樂齡出遊的意義，並思考如何照顧到長者在生理與情感上的需求。

建國高中教師周杏芬分析，台灣和丹麥的樂齡活動差異在於台灣重在自我挑戰，丹麥著重以同理心陪伴與傾聽；考生在闡述樂齡出遊意義時，可用陪伴長者拓展生活、找回生活樂趣等為例，安排長者出遊時要兼顧常備用藥、無障礙設施等生理需求及陪伴、交流對談等情感需求，如以自身或周遭親友長者的照護為實例，具體說明如何照顧與陪伴，會更具說明力。

國寫第2大題要求考生以「當我打開課本」為題，寫一篇文章，敘述任一學科課本對自己的意義，並書寫自己探索課本內容、知識的經驗與體會。

李明慈提到，題目不限學科，會有更大發揮空間，考生可以具體寫出個人的生活經驗，但必須選自己喜歡且有感的科目並善加發揮，死記背誦將無法扣合此題；考生除提到經驗與體會外，若能讀懂素材並延伸到自我經驗，深化體會與領悟，就有機會拿到高分。（編輯：陳政偉）1110122