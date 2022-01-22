補教：學測國綜中間偏易 混合題較困難

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（中央社記者陳至中台北22日電）111年學科能力測驗國語文綜合能力測驗，補教解題團隊認為「中間偏易」，但因加入新的混合題，恐讓中後段學生作答困難。

台北市補習教育事業協會今天邀集多名教師分析學測試題，在不考慮作文的情況下，預估國文科5標依序是13、12、10、9、7（滿級分為15），和去年相比，均標和底標各降1級分。

補教老師陳良吉解釋，今年學測新增「混合題」，較具開放性、沒有標準答案，對前段學生來說並不難，仔細檢索文本就能找到答案，但中後段學生可能會遇到一些困難，因此推測均標、後標較去年稍降。

陳良吉指出，這份試題文言文考的非常多，但文白比仍維持4比6，部分題目考驗記憶的知識和文化教材內容，尤其是字音、字形等。不過主要測驗的還是文本理解和綜合應用能力，閱讀速度很重要，且要注意到題目中的陷阱。

其中多選第27題考到法律判決文中的語意邏輯，要考生判斷「條件」下產生的「結果」。陳良吉指出，比較有趣的是C選項，考生須注意放假日是可以聯絡的，並非只限一、三、五。

單選第4題考到與電視劇「斯卡羅」相關的歷史，陳良吉指出，須注意學者口中的「國語」其實是指日本語，如果以為是漢語，就會選錯答案。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，學測國文綜合測驗難易適中，著重統整思考與推論能力，而非單向記憶，題目融入法律概念、多元族群、環境、性別議題，令人耳目一新。文言文達19題，可能是為了兼容學測、指考的鑑別度

全國教師會解題團隊認為，今年試題平穩，難易度和去年相似，符合108課綱。首次出現的混合題型，包括單選題、填充、問答，考驗資料檢索與發展解釋的能力，與大考中心先前公告的題型相近。（編輯：陳政偉）1110122