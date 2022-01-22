學測作文「當我打開課本」邀考生分享遨遊書海體會

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學測22日第3節考國寫，第2大題以「當我打開課本」為題，邀考生分享自己探索課本與知識的體會。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

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（中央社記者許秩維台北22日電）學測今天第3節考國寫，第1大題以樂齡出遊為題，要考生思考如何照顧到長者生理與情感的需求；第2大題則以「當我打開課本」為題，邀考生分享自己探索課本與知識的體會。

111學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，第3節考國語文寫作能力測驗，大學入學考試中心邀請高中教師、試考生入闈審題。

國寫第1大題以2007年台灣的弘道老人福利基金會的「不老騎士」計畫、2012年丹麥首都哥本哈根的「樂齡卡打車」運動為例，請考生分析台灣與丹麥的樂齡活動內容關鍵差異和用意有何不同，並請考生以「樂齡出遊」為題，寫一篇短文，說明樂齡出遊的意義，並思考如何照顧到長者在生理與情感上的需求。

第2大題引用曾獲台積電青年學生文學獎的薛憶婷作品「我們的課本」，要求考生以「當我打開課本」為題，寫一篇文章，敘述任一學科課本對自己的意義，並書寫自己探索課本內容、知識的經驗與體會。

入闈的高中教師認為，第1大題以樂齡活動案例為主題，切合社會脈動，並請考生思考老人議題的應用層面，包括他們在生理與情感上的需求；第2大題則著眼於學習經驗，兩道題目都在邀請學生自發投注熱情、主動探索。

試考生提到，第1大題以樂齡出遊為題，帶出台灣高齡社會的現象，也引導學生思考照護長者時必須考慮的面向；第2大題則是希望學生在學習壓力之餘，仍能享受學習的樂趣和對知識的探索體會。（編輯：陳政偉）1110122