澄清湖棒球場鐵條異物爭議 聯盟：賽前無異狀

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒在24日於澄清湖棒球場進行的二軍賽事，被發現一壘處有鐵條插在紅土裡，聯盟今天回應，當天賽前整理場地時均未發現任何異物，開賽球員發現後立即請場方移除鋼筋頭。

中職24日在澄清湖棒球場的賽事，由統一獅隊二軍對上台鋼雄鷹隊二軍，在1局上獅隊的黃勇傳敲出安打後，教練、球員及裁判發現在一壘紅土區附近有鐵條在紅土裡，危險情況引起爭議。高雄市運動發展局今天回應，目前運發局正與廠商共同進行全面盤查，務必確保場地安全。

隨後中職聯盟表示，24日賽前與場方整理拖地時，均未發現有任何異物，賽前練習時也無任何異常，開賽後球員在壘包附近踢土整理時，發現有一顆黑色異物，裁判隨即暫停比賽請場方協助移除，經過刨除紅土後發現是鋼筋頭，由於該鋼筋埋很深，經過硬拔取出後，比賽才恢復進行。

聯盟指出，賽後場務也請場方再次全面檢查，務必確保場地安全。（編輯：陳政偉）1130426