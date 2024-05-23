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黃勇傳合約讓渡期限到 無球團網羅成自由球員

2024/5/23 18:40
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（中央社記者楊啟芳台北23日電）前中華職棒統一獅隊球員黃勇傳15日因為請假處理債務問題後，遲未歸隊被獅隊開除，且在今天合約讓渡期限到期前，沒有其他球團要網羅黃勇傳，目前他已確定成為自由球員。

黃勇傳日前因為個人財務困難、有借貸等情事，且請假後球隊多次「下通牒」仍逾假未歸、未在時間內向球隊報到，統一獅隊15日宣布他已嚴重違反公司紀律，予以開除，

隨後獅隊依照程序提出黃勇傳的合約讓渡申請，其他球團申請取得讓渡選手合約截止時間為今天下午5時，若讓渡申請在期限內未獲得其他球團之取得，則選手視為被球團無條件釋出。

中職聯盟今天公告，關於黃勇傳的合約讓渡，因為於期限內無任何球團提出申請，選手黃勇傳成為自由契約球員。

黃勇傳昨天召開個人記者會，是被獅隊開除之後首度露面，他出面說明自己債務有新台幣212萬元，除了朋友、前隊友，還跟約10家民間借貸借錢，之前多次不回獅隊報到是因為怕債主找上門，並強調自己絕無賭博，仍希望可以回到球場打球。（編輯：謝雅竹）1130523

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