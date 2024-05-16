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獅隊提黃勇傳合約讓渡申請 超過期限即釋出

2024/5/16 12:05
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職統一獅隊昨天宣布開除黃勇傳，聯盟今天公告，獅隊球團昨天下午提出黃勇傳的合約讓渡申請，若超過23日沒有其他球團有意願網羅，黃勇傳將會被獅隊球團無條件釋出。

獅隊球團昨天表示，陣中20歲的選手黃勇傳因為個人財務困難、有借貸等情事，且請假後多次逾假未歸、未在時間內向球隊報到，獅隊宣布他已嚴重違反公司紀律，予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。

聯盟今天公告，獅隊球團已經提出黃勇傳的合約讓渡申請，賽務部依規定於今天進行公告，其他球團申請取得讓渡選手合約截止時間為23日下午5時。根據聯盟規章，各球團不得在未向其他球團提出合約讓渡申請並獲得回覆前，逕行無條件釋出選手。

規章指出，若選手無法達成、拒絕或漠視應符合運動家之精神、良好公民、維持本身最佳體能及遵守球團訓練要求的行為，得以在向其他所有球團取得讓渡同意後，以書面通知選手中止合約意願。

此外，若讓渡申請在期限內未獲得其他球團之取得，則選手視為被球團無條件釋出。（編輯：李亨山）1130516

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