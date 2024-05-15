黃勇傳遭統一獅開除 經紀公司：有個人財務問題

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職統一獅今天宣布開除黃勇傳，球團表示主要是財務週轉有問題；經紀公司回應，去年底就得知黃勇傳有個人財務問題，雖然與球團持續表達關心，但仍遺憾未能如預期解決。

統一獅隊今天宣布，黃勇傳因個人財務困難、有借貸事宜等情事，且請假過後多次「下通牒」仍未向球隊報到，最後獅隊宣布他嚴重違反公司紀律，即日起予以開除。

黃勇傳的經紀公司躍樂運動行銷股份有限公司隨後回應，因為黃勇傳的個人債務處理不當，公司從去年起得知黃勇傳有財務狀況，竭力協助他處理債務問題，並與獅隊球團協力關心與提醒他財務的規劃與安排，遺憾未能如預期解決其個人財務問題。

躍樂行銷表示，近期因為黃勇傳的個人因素，影響球隊比賽出席以及訓練狀況，最終獅隊球團提出正式解約的決議，並尊重球團決議。

躍樂行銷表示，「向所屬球團、熱愛中華職棒的球迷及球界各方人士表達歉意，占用各位時間與社會資源，後續我司仍盡義務協助黃勇傳選手溝通、協調個人財務狀況，望能儘速落幕，感謝各界關心。」

對於黃勇傳的債務狀況，獅隊領隊蘇泰安表示，據球團了解不是賭債，「是個人財務週轉、借款問題，因為他的財務方面有缺口，導致愈滾愈大，重點是這幾天一直有跟他保持聯繫，這幾天下通牒後還是沒出現，已經嚴重違反紀律，也是感到很惋惜。」

中華職棒秘書長楊清瓏表示，聯盟已經收到獅隊的報備，至於會不會有後續永不錄用等的決議，已經轉給賽務部處理。（編輯：李亨山）1130515