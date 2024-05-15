黃勇傳屢次逾假未歸違反紀律 統一獅宣布開除
2024/5/15 16:50（5/15 17:24 更新）
（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職統一獅隊今天表示，新秀黃勇傳因為個人財務困難、有借貸等情事，且請假後多次逾假未歸、未在時間內向球隊報到，獅隊宣布他已嚴重違反公司紀律，即日起予以開除。
獅隊球團今天發布訊息指出，黃勇傳
去年底就向球隊表示個人財務有困難，向球隊申請執行其分期付款簽約金的申領，此後球隊與其經紀公司也一直提醒與關心黃勇傳，在個人財務管理上必須更加審慎，避免影響個人職棒生涯發展，要他務必專注在球場上的訓練與賽事。
黃勇傳小檔案
- 守備位置：二壘／右投左打
- 生日：2004年3月12日
- 身高體重：173公分、83公斤
- 學歷：平鎮高中
- 經歷：2022年U18世界盃棒球賽培訓隊
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今年5月3日黃勇傳向球隊表示，因要處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到11日為止，這期間球隊也一直與黃勇傳聯繫，並提醒他須於12日歸隊報到。
獅隊指出，但12日及13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身，所以球隊在13日下達最後通牒，若未於14日球隊練習日報到，就將依公司內部管理規章予以開除。直到昨天球隊練球日，黃勇傳依然仍未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。
20歲黃勇傳是2022年在第1輪被獅隊選進，今年開季時本是球隊寄與厚望的新秀，出賽7場繳出打擊率3成81的高檔成績單，卻因違反球隊紀律遭開除。（編輯：龍柏安）1130515
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