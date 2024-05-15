本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職4/300
首頁 / 運動

黃勇傳屢次逾假未歸違反紀律 統一獅宣布開除

2024/5/15 16:50（5/15 17:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒球員黃勇傳15日遭統一獅隊開除。（中央社檔案照片）
中華職棒球員黃勇傳15日遭統一獅隊開除。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職統一獅隊今天表示，新秀黃勇傳因為個人財務困難、有借貸等情事，且請假後多次逾假未歸、未在時間內向球隊報到，獅隊宣布他已嚴重違反公司紀律，即日起予以開除。

獅隊球團今天發布訊息指出，黃勇傳

黃勇傳小檔案

  • 守備位置：二壘／右投左打
  • 生日：2004年3月12日
  • 身高體重：173公分、83公斤
  • 學歷：平鎮高中
  • 經歷：2022年U18世界盃棒球賽培訓隊
看更多
關閉
去年底就向球隊表示個人財務有困難，向球隊申請執行其分期付款簽約金的申領，此後球隊與其經紀公司也一直提醒與關心黃勇傳，在個人財務管理上必須更加審慎，避免影響個人職棒生涯發展，要他務必專注在球場上的訓練與賽事。

今年5月3日黃勇傳向球隊表示，因要處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到11日為止，這期間球隊也一直與黃勇傳聯繫，並提醒他須於12日歸隊報到。

獅隊指出，但12日及13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身，所以球隊在13日下達最後通牒，若未於14日球隊練習日報到，就將依公司內部管理規章予以開除。直到昨天球隊練球日，黃勇傳依然仍未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。

20歲黃勇傳是2022年在第1輪被獅隊選進，今年開季時本是球隊寄與厚望的新秀，出賽7場繳出打擊率3成81的高檔成績單，卻因違反球隊紀律遭開除。（編輯：龍柏安）1130515

#黃勇傳
#獅隊
#獅隊球團
延伸閱讀
2023回顧》獅隊19歲黃勇傳首次季後賽 面對大賽照樣做自己2023回顧》黃勇傳季後賽最年輕先發野手 霸氣喊話客場搶勝2023回顧》黃勇傳生涯首安是內野安打 笑言跟想像不一樣2022回顧》黃勇傳500萬元簽約金披獅袍 宋文華月薪尚無共識
黃勇傳
澄清湖鐵條事件 球員工會籲聯盟正視雇主責任澄清湖棒球場一壘旁有鐵條 聯盟：賽前無發現異物
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
成晉左膝韌帶斷裂已動完手術 整季報銷心情沮喪
172.30.142.88
更多編輯台推薦新聞：