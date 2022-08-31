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黃勇傳500萬元簽約金披獅袍 宋文華月薪尚無共識

2022/8/31 18:22
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）統一獅今年季中選秀選中8名好手，球團今天宣布，7人已簽約，其中首輪指名野手黃勇傳以簽約金500萬元加盟，而具有旅美資歷投手宋文華，因月薪尚未達成共識，正靜待對方回應。

統一獅今年季中選秀，包括第4輪指名的宋文華在內，共挑走了8名好手，並在選秀會後陸續與各經紀公司洽談加盟條件。

統一獅球團今天發布新聞稿表示，目前與7名選手達成共識、簽約，其中首輪受期待新秀黃勇傳以新台幣500萬元簽約金加盟，另設激勵獎金100萬元，月薪5萬元。

第2輪林培緯簽約金385萬元，激勵金70萬元，月薪5萬元；第3輪林詔恩簽約金300萬元，激勵金70萬元，月薪5萬元。第5輪尹柏淮簽約金200萬元，激勵金50萬元，月薪5萬元；第6輪田子杰簽約金110萬元，激勵金50萬元，月薪5萬元；第7輪鄭副豪簽約金85萬元，激勵金50萬元，月薪5萬元及第8輪潘磊簽約金45萬元，激勵金30萬元，月薪5萬元。

不過，已簽約球員名單中，獨缺宋文華，統一獅球團表示，目前球隊仍持續與宋文華所屬的經紀公司洽談中，月薪部分尚未達成共識，獅隊靜待對方回應，

今年中職選秀球員簽約期限是9月12日，球團表示，希望能夠在期限內，與宋文華達成共識、完成簽約。（編輯：張芷瑄）1110831

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