胡金龍本季首度上一軍 看陳鏞基表現直呼不科學

（中央社記者楊啟芳桃園11日電）中職統一獅隊今天拉40歲老將胡金龍升上一軍，他開季時因為膝傷導致調整進度較慢，他希望上一軍可以盡量幫助球隊。看到同齡隊友陳鏞基的表現，胡金龍也直呼「有點不科學」。

獅隊今天做出一、二軍異動，野手胡金龍上一軍，投手尹柏淮被下放二軍。獅隊總教練林岳平今天說明，「因為今天、明天的牛棚戰力應該是夠了，換一個今年還沒看過的選手上來看看。」至於尹柏淮下二軍之後的調整，林岳平指出，只要持續比賽、累積經驗就好。

胡金龍開季時因為膝蓋發炎趕不上，他今天笑說：「膝蓋就這樣，沒有更壞就好了。」胡金龍指出，季初一開始因為有腫起來，導致調整慢了一點，不過在二軍仍要靠著訓練調整，維持肌耐力，「休息也不行，沒有肌力的話沒辦法維持，在二軍有防護員、訓練員幫忙做治療。」

這次升上一軍是本季首度，胡金龍指出，目前狀況都算正常，就照教練安排上場，「需要的話希望可以幫助球隊，為球隊盡一些力量。」雖然在二軍時胡金龍主要以指定打擊為主，不過他表示，偶爾還是可以上場守外野。

胡金龍上一軍後「金鏞連線」再合體，同樣已經40歲的陳鏞基今年手感超火燙，目前打擊率達4成80，敲出3發全壘打。胡金龍笑說：「鏞基是有點不科學，真的很厲害，狀況調整得很好，希望他繼續維持，但也不希望給他太大壓力。」

胡金龍也指出，目前球隊的中生代選手像是潘傑楷、陳重廷等人，今年都有很好的表現，對球隊當然是好事。胡金龍也笑說，今年在二軍都是遇到18、19歲的年輕選手，「融入他們之後，也讓自己變得更年輕了。」（編輯：陳政偉）1130511