黃勇傳違反紀律遭獅開除 22日開記者會親自說明

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職統一7-ELEVEn獅隊15日發出公告表示，陣中野手黃勇傳嚴重違反公司紀律，即日起予以開除。黃勇傳將於明天下午召開記者會，親自向外界說明狀況。

20歲內野手黃勇傳是獅隊2022年選秀首輪選進好手，表現備受期待，潛力備受看好，本季在一軍有7場出賽紀錄，總計21打數敲出8支安打，打擊率3成81。

獅隊15日發出公告表示，黃勇傳因為個人財務困難、有借貸等情事，且請假後多次逾假未歸、未在時間內向球隊報到，已嚴重違反公司紀律，即日起予以開除。

獅隊16日向中職提出黃勇傳的合約讓渡申請，其他球團申請取得讓渡選手合約截止時間為23日下午5時，若讓渡申請在期限內未獲得其他球團取得，則選手視為被球團無條件釋出；目前為止還沒有球隊表態有意網羅。（編輯：張雅淨）1130521