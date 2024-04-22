綠質疑沒收委員會符合中共利益 藍批抹紅

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（中央社記者王揚宇、王承中台北22日電）立法院司法及法制委會今天排審民進黨團所提立法院組織法等國會改革修法版本，國民黨立委提散會動議並表決通過。民進黨團總召柯建銘說，藍白聯手沒收委員會，這是國會輓歌，也符合中共利益。國民黨團首席副書記長林思銘回應，民進黨又在搞抹紅，顯示已經沒招了。

立法院司法及法制委會今天排審民進黨團所提立法院組織法等國會改革修法版本，藍綠持續過招，開會約一個多小時，國民黨立委提出散會動議。表決結果，國民黨立委挾人數優勢通過散會動議，而台灣民眾黨立委黃國昌棄權。

會後民進黨立法院黨團總召柯建銘率民進黨立委召開記者會，抨擊藍白聯手沒收委員會。

民進黨幹事長吳思瑤說，今天排審的法案重點，包括強化立法院資通安全、完備秘密會議規範、強化幕僚單位量能，及規定立委不得有性騷擾或性別歧視的言辭或行為等，完全沒有政治性，但遭國民黨沒收。

柯建銘認為，今天是重要分水嶺，國會幾乎在藍白合作下為所欲為，而立法院從正式開議2個月以來，國家軸線完全傾斜甚至扭曲，國家在懸崖上，這是非常嚴肅的問題，大家要看清楚國家的危機，難道可以任由藍白合作在國會瞎搞、沒收委員會，這符合台灣人民利益嗎，當然不是，這符合中共的利益。

民進黨立委、立法院司法及法制委員會召委鍾佳濱說，今天排審的案子沒有爭議，但國民黨立法院黨團總召傅崐萁的地位，如同國家主席，只要有不願見到的法案，便下令國民黨團成員封殺，用散會動議方式不讓大家討論，至於今天不讓委員會討論，是因為傅崐萁認為修法中涉及性騷擾防治是衝其而來嗎，還是不想讓對岸看到任何深化台灣民主的改革提案。

民進黨立委莊瑞雄說，之前民進黨立委在委員會提散會動議，是希望法案能夠逐條討論，不要連逐條都沒討論就直接出委員會，捍衛委員會中心主義，但國民黨現在聯合民眾黨癱瘓議事，沒有人會得利。

立法院司法及法制委員會成員、民進黨立委沈發惠說，要做議事攻防要有目的，但國民黨立委今天提散會動議，除了要閹割委員會的功能外，不知道為何要提散會動議。

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國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘受訪回應，民進黨又在搞抹紅，顯示民進黨已經沒招了。民進黨團所提的相關法案的內容針對性很強，現行法律就已經有相關規定，例如有關性騷的部分，在性平三法就已規定得很清楚了，還特地提案修法，質疑是要放大某些藍委涉及性騷案。

林思銘指出，在整個議事操作上，最後都還是會保留協商，但民進黨自己一開始就在那邊講一些有的沒的，如果要這樣子，大家都不歡而散，之後再用逕付二讀的方式進行朝野協商。（編輯：林興盟）1130422