球員發現澄清湖球場一壘旁有鐵條 高市運發局致歉調查

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）一名網友今天上傳影片指出，24日二軍比賽台鋼雄鷹與統一獅在澄清湖棒球場賽前練球時，有球員在一壘旁發現鐵條，所幸無人受傷。高雄市運發局今天致歉表示，正進行全面盤查並調查真相。

該影片上傳後在3小時內已有逾7000次觀看，不少人質疑球場整理不確實。有網友說，這太危險了，應該用金屬探測器徹底檢查；也有人說，幸好發現得早，如果一壘有人進行牽制，後果不堪設想。

高雄市運動發展局今天中午發布訊息表示，澄清湖球場內野紅土區發現異物非常抱歉，在當下已立即將異物移除，造成球賽暫停與外界疑慮，也向球團與球員致歉。

運發局表示，維護球場安全無虞責無旁貸，球場養護從去年4月起由專業廠商立宏康宸執行，目前運發局正與廠商共同進行全面盤查，務必確保場地安全，讓後續賽事能順利進行。

此外，運發局也強調，關於內野紅土區異物一案，運發局也會與養護單位、聯盟及租用單位共同調查真相。（編輯：謝雅竹）1130426