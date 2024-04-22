洪一中批澄清湖球場人員不友善 高雄運發局追加懲處副局長等人

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中昨天批澄清湖球場工作人員不友善，高市府運發局昨天宣布撤換球場主管，今天召開檢討會議後再公布進一步懲處名單，包括副局長小過、運動設施科科長及股長申誡。

運發局長侯尊堯表示，運發局經過深入調查，除了昨天已針對負責球場管理的主任記2小過並撤換調職外，今天上午召開檢討會議，針對上層主管督導不周等事實做出進一步懲處，懲處名單包括副局長小過、運動設施科科長及股長申誡。

運發局並表示，球場管理上，台灣其他職棒球場都是由球團促參營運，目前澄清湖是唯一以單場租用方式，台鋼今年以承租40場的方式進行。

運發局指出，除了持續更新球場硬體設施與加強球場管理，也將參酌其他5個職棒球團做法，繼續與台鋼球團協商，以促參方式認養球場，達成球場管理良好溝通及事權統一的永續目標，以提供球隊、球迷更優質服務及球場環境。

洪一中昨天向媒體抱怨，昨天賽後被關在地下室停車場，質疑工作人員故意關門，直到自己抓狂後搥門，才把門打開，手都搥到瘀青，痛批球場工作人員不友善。

針對洪一中受困停車場，運發局說明指出，賽事期間球場停車場採限時開放，僅供球團車輛進出；場館與球隊協議於球隊檢討會議後半小時內讓球團車輛出場。

運發局表示，洪一中因受訪較晚離開球場，球隊管理通知運發局場地主管將停車場門打開後，保全接到通知後隨即返回停車場，於5分鐘內將車門打開，讓洪一中車輛出場。（編輯：陳仁華）1130422