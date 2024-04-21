洪一中批澄清湖球場工作人員 球團承諾加強溝通

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天在受訪時，直指澄清湖棒球場工作人員不友善，雄鷹球團回應，未來將加強與高雄市政府的溝通，承諾提供教練、球員及球迷良好的環境。

台鋼雄鷹隊今天在主場迎戰中信兄弟，教頭洪一中賽前受訪時說重話，直言昨天賽後被關在地下室停車場出不去，在「抓狂」搥門後才放他出去。對此高雄市運動發展局回應，球場管理將加強與聯盟、球隊管理間的聯繫，繼續服務球隊與球迷。

台鋼雄鷹球團也回應，未來將會持續加強與高雄市政府溝通協調，提供教練、球員良好比賽訓練環境，以及球迷們舒適觀戰品質。球團除了感謝高雄市府這段期間協助，以及廣大高雄鄉親力挺之外，未來將會更加強化在地經營，努力獲得高雄市民及球迷認同。

今天賽事雖然是在星期日下午，不過仍吸引多達7871名觀眾進場，為3地比賽中最多。雄鷹球團表示，自開季以來，在主場澄清湖球場賽事獲得廣大高雄球迷支持，平均每場觀眾人數達8千人以上。（編輯：方沛清）1130421