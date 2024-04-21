洪一中批澄清湖球場人員不友善 高市運發局：將加強聯繫
2024/4/21 16:03（4/21 16:21 更新）
（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）台鋼雄鷹總教練洪一中今天痛批澄清湖球場工作人員不友善，指自己一度被關在地下室停車場出不去。高雄市運發局回應表示，球場管理將加強與聯盟、球隊管理間的聯繫，繼續服務球隊與球迷。
洪一中今天向媒體抱怨，昨天賽後被關在地下室停車場，質疑工作人員故意關門，直到自己抓狂後搥門，才把門打開，手都搥到瘀青，痛批球場工作人員不友善。
對此，高雄市運動發展局今天發布回應表示，因顧及球迷散場動線安全，並保護球員與教練的安全，賽事期間球場停車場採限時開放，僅供球團車輛進出。場館與球隊協議於球隊檢討會議後半小時內讓球團車輛出場。
運發局指出，洪一中因受訪較晚離開球場，球隊管理通知運發局場地主管將停車場門打開後，保全接到通知後隨即返回停車場，於10分鐘內將車門打開，讓洪一中的車輛出場。
運發局表示，球場管理會再加強與聯盟、球隊管理之間的聯繫，並掌握進出場的車輛數量與人員，繼續服務球隊與球迷。（編輯：黃世雅）1130421
延伸閱讀雄鷹擊敗兄弟中止7連敗 洪總996勝到手感謝球員陳柏清無安打破功但好投奪生涯首勝 洪總直呼感動桃園棒球場第1階段檢查通過 21日將舉辦測試賽桃園棒球場草皮影響中職賽程 桃市府：廠商疏失新竹棒球場外野紅土疑變色 市府：降雨潮濕所致
- 洪一中批澄清湖球場人員不友善 高市運發局：將加強聯繫2024/04/21 16:03
- 2024/04/21 13:57
- 2024/04/21 13:17
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
鋼龍首度實戰投打練習 投球感覺超乎預期