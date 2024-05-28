洪一中談選秀每個位置都缺 張育成是最大變數

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）具旅日資歷的野手吳念庭確定投入中職選秀，台鋼雄鷹隊選秀順位排第2，總教練洪一中表示，雄鷹隊是被動順位，每個位置都缺，也直言「張育成還是最大的變數。」

吳念庭昨天正式表示將投入中職選秀，同樣具旅日資歷的投手張奕則是早就做好決定，目前以自行培訓球員合約在雄鷹隊二軍出賽，至於現效力美國職棒小聯盟坦帕灣光芒隊的好手張育成是否回台選秀，也成為關注焦點。

雄鷹隊總教練洪一中今天賽前受訪表示，目前很難評論什麼，只有手握狀元籤的球隊可以明確表態，無論是張育成、吳念庭還是張奕，「每個來我們球隊都很適合，我們是新的球隊、什麼位置都缺。」

張奕今年在中職二軍出賽表現落差大，但洪一中表示，因為沒有現場看張奕投球，有些東西只能透過數據掌握，但數據不是絕對，重點還是要看內容。

洪一中也提到，2019年領軍世界12強棒球賽台灣隊時帶過張奕，當時是張奕最巔峰的時候，但後來還有遇到傷勢，回來之後也不算投很多，都要持續掌握。

至於吳念庭，洪一中曾在2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽時帶過他，洪一中表示，吳念庭那時候很年輕，當時打得沒有很好，但現在技術經驗相信跟當時都有差距。

洪一中表示，雄鷹隊選秀順隊排第2、處於被動，現階段最大的變數還是張育成，張育成會不會回來參選、會牽動各隊的選秀評估。（編輯：吳協昌）1130528