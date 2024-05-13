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洪一中63歲生日拚千勝 雄鷹14日派陳柏清先發

2024/5/13 18:41
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職台鋼雄鷹隊明天客場與樂天桃猿隊交手有話題，雄鷹隊總教練洪一中過63歲生日，回到前東家球場，要力拚執教千勝里程碑，雄鷹派出本土投手陳柏清先發搶勝。

雄鷹隊昨天擊敗味全龍隊，延長賽靠著王博玄再見安，奪下近期2連勝，也是總教練洪一中執教第999勝，千勝里程碑有可能明天就達成。

雄鷹隊明天起將作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊打2連戰，雄鷹隊派出本土投手陳柏清先發。陳柏清4月20日比賽先發投7.2局無失分、率隊搶勝，算是代表作，但近2場先發狀況不算很好，都投不滿5局、吞下近期先發2連敗。

陳柏清前一場對桃猿隊先發為4月28日，總計投4.1局被敲7支安打，投出4次三振、5次四壞保送，失掉5分責失分、承擔敗投。

桃猿隊明天也派出本土投手曾仁和先發，曾仁和前一場出賽表現也不算理想，3日對統一7-ELEVEn獅隊先發，投2局被敲7支安打，投出3次三振，失掉5分（4分責失分）、吞下敗投。

曾仁和前一次與雄鷹隊交手是4月28日中繼登板，當時投2局被敲2支安打，投出1次三振、無失分，奪下中繼成功。（編輯：張雅淨）1130513

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