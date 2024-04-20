陳柏清無安打破功但好投奪生涯首勝 洪總直呼感動

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（中央社記者謝靜雯高雄20日電）中職台鋼雄鷹隊投手陳柏清今天投到8局2人出局被敲安，無緣挑戰無安打比賽，但率隊以3比0擊敗中信兄弟，場上更冷靜奪生涯首勝，總教練洪一中也稱讚展現實力、讓教練團感動。

雄鷹隊今天在主場澄清湖棒球場迎戰中信兄弟隊，雄鷹隊先發投手陳柏清賽前2場一軍先發表現並不算理想，今天投出截然不同的內容，前7局雖有因隊友失誤、保送讓對手上壘，但沒有被敲出安打，直到8局上2人出局後才被詹子賢敲出安打。

陳柏清雖無緣挑戰無安打比賽，但今天用122球投7.2局僅被敲出1支安打、無失分，最快球速148公里，奪下中職生涯首勝，也獲選單場最價值球員（MVP）。

雄鷹隊總教練洪一中表示，陳柏清7局投完球數破百，選擇繼續讓陳柏清投球，投手教練心臟蠻強的，因為有無安打機會，也想拚看看，本來有點擔心，畢竟球隊處於連敗，「陳柏清完美演出，很令人感動。」

洪一中指出，陳柏清今天好的地方是有自信，前2場先發出賽感覺起來會抖抖的，今天完全展現實力，就算球數落後也很有自信地投變化球，好球率高、控球好，比賽後半段球速也沒有下降太多。

陳柏清表示，其實一直沒有想無安打比賽這件事情，把每局該做的事情做好，冷靜投每一球，教練換局間會提醒，要當作0比0的比賽重新開始，積極進攻好球帶。

陳柏清指出，從官辦熱身賽到開季，其實狀況不算特別好，但隊友、教練團一直鼓勵，叫他不要想太多，今天比賽也是相信捕手的引導，謝謝隊友當最強的後盾，球隊贏球最重要。（編輯：戴光育）1130420