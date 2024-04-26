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澄清湖球場發現鐵條 運發局出動透地雷達逐區掃描

2024/4/26 20:23（4/26 20:46 更新）
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有網友指出中華職棒二軍球隊日前在澄清湖棒球場練球時，有球員竟在一壘旁發現鐵條。高雄市運發局26日上午以金屬探測器、透地雷達加強掃描、檢查，目前在內野紅土與草皮區並未發現異狀。（高雄市運發局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月26日
有網友指出中華職棒二軍球隊日前在澄清湖棒球場練球時，有球員竟在一壘旁發現鐵條。高雄市運發局26日上午以金屬探測器、透地雷達加強掃描、檢查，目前在內野紅土與草皮區並未發現異狀。（高雄市運發局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月26日
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（中央社記者林巧璉高雄26日電）台鋼雄鷹與統一獅24日在澄清湖棒球場賽前練球時，有球員在一壘旁發現鐵條。高雄市運發局今天以金屬探測器和透地雷達檢查，目前於內野紅土與草皮區無發現異狀。

一名網友今天上傳影片指出，24日二軍比賽台鋼雄鷹與統一獅在澄清湖棒球場賽前練球時，有球員在一壘旁發現鐵條，所幸無人受傷。高雄市運發局今天致歉表示，正進行全面盤查並調查真相，也啟動檢查。

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運發局表示，今天先使用2台金屬探測器掃瞄整個球場，再使用2台透地雷達逐區掃描，目前於內野紅土與草皮區無發現異狀。

運發局表示，透地雷達是以雷達脈衝波探測地表以下狀況並成像的儀器。可探測到地表下的物質、材質變化、空隙和孔洞等。運發局使用專業儀器和科學方法檢測球場，確認場地安全無虞，並繼續和聯盟、球團合作，讓球季比賽順利進行。（編輯：郭諭儒）1130426

#台鋼
#高雄市運發局
#統一獅
#澄清湖棒球場
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