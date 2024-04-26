研華首季EPS寫4年同期低點 估第2季動能偏緩

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（中央社記者吳家豪台北26日電）工業電腦廠研華今天公布2024年第1季財報，稅後淨利新台幣19.93億元、年減33%，每股盈餘（EPS）2.32元，為近4年同期低點。因整體接單金額尚未回歸常態，研華估計第2季營收成長動能偏緩。

研華今年第1季合併營收達138.79億元，年減20%。整體營運以區域別而言，以台灣市場表現最突出，年增9%；中國市場因軌道交通及半導體設備相關需求回穩，僅衰退個位數；北美、歐洲、北亞及新興市場受企業支出縮減影響需求疲弱，營收年減雙位數。各事業群表現方面，均呈現年減雙位數。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，2024年景氣緩步由谷底回溫，各市場客戶訂單仍偏保守，研華首季營收符合先前淡季預估。

接單方面，研華首季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為0.97，3大區域BB值已築底並穩健回升，北美及中國BB值皆較去年第4季成長，分別達0.91及1.0；歐洲BB值持平於0.97。

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陳清熙指出，整體第2季景氣及區域市場的挑戰仍嚴峻，研華於營運淡季持續內外並進、奠定成長基礎，對外擴展Edge AI（邊緣人工智慧）聯軍陣容，甫於4月與高通深化策略合作、與群聯合作增強AI LLM（人工智慧大型語言模型）的能力等，未來將加速邊緣人工智慧生態系形成。

陳清熙也說，研華內部持續優化庫存結構及內部流程，營運現金流穩健發展。展望下半年，預估全球工廠自動化、智慧能源及基礎建設升級等轉型布建將進一步加速，可望帶動相關新專案出貨表現。（編輯：楊蘭軒）1130426