工業電腦廠第1季營收 樺漢、融程電創同期高

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（中央社記者吳家豪台北8日電）工業電腦廠研華受惠於市場需求回溫，3月營收突破新台幣50億元，為近4個月新高。樺漢與融程電訂單能見度良好，第1季營收皆改寫歷年同期新高。

研華3月合併營收約新台幣50.34億元，月增30.54%，年減22.85%；第1季累計營收138.79億元，年減20.21%。

研華3月營收以地區別來看，因工作天數回歸常態以及市場需求逐步回溫，各地區普遍較2月成長雙位數。就事業群表現而言，各事業群普遍月增雙位數，但相較去年同期皆衰退雙位數。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，全球景氣緩步由谷底回溫，各市場客戶訂單仍偏保守，今年第1季營收符合先前淡季預估。

陳清熙指出，研華自2023年第4季起接單/出貨比值（B/B值）已逐漸回升，市場需求將脫離高通貨膨脹壓抑而逐步回歸基本面，預估今年下半年全球工廠自動化、智慧能源及基礎建設升級等轉型布建將進一步加速，可望帶動相關新專案出貨表現。

樺漢3月合併營收達121.8億元，月增42.7%，年增20.3%，創歷年同期新高；第1季累計營收324.4億元，年增13.9%，也改寫同期新高。

展望第2季，樺漢表示，接單/出貨比值保持在1.1至1.2的水準，訂單能見度良好，預期第2季整體營運表現將優於第1季。

融程電3月合併營收約2.6億元，月增24.5%，年減1.3%；累計第1季營收約7億元，季增15.7%，年增11.8%，持續改寫歷年同期新高。

融程電指出，針對個別客戶與市場，以軟硬平台整合搭配人工智慧（AI）解決方案與應用，加速AI在各領域的應用落地。（編輯：翟思嘉）1130408