研華優化營運效率與存貨管控 2023年淨利續創高

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（中央社記者吳家豪台北27日電）工業電腦廠研華今天公布2023年財報，雖營收略微下滑，因營運效率優化且存貨管控得宜，仍有效維持獲利能力，全年稅後淨利約新台幣108.38億元，年增1%，續創新高，每股盈餘12.65元。

研華今天董事會決議每股擬配發現金股利9.5元，維持75%的高配發率；以今天收盤價378.5元計算，現金殖利率約2.5%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，2023年面臨全球高通貨膨脹、地緣政治及中國復甦不如預期等多重挑戰，研華全年營收衰退6%，但營運效率優化及存貨管控得宜，獲利結構保持穩健，全年淨利續創新高。

陳清熙說，研華去年第4季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）提升至0.9，觀察第4季3大區域BB值，歐洲市場動能回溫、BB值趨近1，中國市場為0.92，北美市場則維持0.76偏低水位。

展望2024年，陳清熙提出審慎樂觀看法，上半年全球景氣挑戰猶在，區域市場大致築底但需求復甦仍緩，預期下半年受惠新市場布局及新專案陸續發酵，整體成長動能可期。

研華2023年合併營收達645.68億元，年減6%；毛利率40.52%，年增2.53個百分點。

整體營運以區域別而言，去年僅北亞市場微幅成長，北美與歐洲市場年減個位數；中國、台灣及新興市場受到市場需求疲弱影響，衰退雙位數。

就研華各事業群表現來看，去年受高通膨及部分需求放緩等因素影響，僅嵌入式物聯網平台事業群表現持平，其餘事業群普遍衰退。（編輯：張均懋）1130227