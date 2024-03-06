研華：區域市場大致築底 首季營收估減3%至7%

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（中央社記者吳家豪台北6日電）工業電腦廠研華今天召開法人說明會，財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華接單/出貨比值（B/B Ratio）緩步回溫，區域市場已大致築底，但上半年全球景氣挑戰仍在，研華營運相對艱困，下半年將有較多專案量產，可望挹注動能。

研華預期，今年第1季營收將達4.4億至4.6億美元（約新台幣139億元至145億元），季減約3%至7%；毛利率將介於39%至41%，營業利益率約14%至16%。

陳清熙指出，今年前2月整體B/B Ratio為1.01，美國、中國與歐洲3大區域B/B Ratio分別為0.94、0.96、1.09。研華短交期訂單也有增加，當月接單出貨比例來看，去年前3季平均為15%，去年第4季到今年第1季提升至20%。

陳清熙說，因2023年接單量下滑，預估今年第1季美國與歐洲市場業績將年減雙位數，中國市場業績將年減個位數。

從東北亞市場來看，研華2023年在日本陸續完成專案出貨，營收趨緩，因基期較高，預估今年第1季日本業績將年減雙位數。韓國因接單轉正，預期第1季業績將持平或小幅成長。

研華在台灣市場受惠於運彩專案，預估今年第1季業績將年增雙位數；東南亞市場第1季表現持平，中東市場預期將衰退。

從應用別來看，陳清熙說，軌道交通基礎建設及儲能等需求穩健，美國與韓國半導體客戶需求回溫；研華在影音串流及媒體相關產業，專案訂單能見度高，電競應用在歐洲接單明顯放緩，美國市場呈現持平。

研華董事長劉克振表示，去年研華經歷公司成立以來最大的營收負成長，原因之一景氣不佳及中國市場衰退，但研華內部也有經營模式老化的問題。

劉克振表示，研華過去不斷增加事業部門，大多是硬體，透過台灣設計、中國製造，往海外銷售，運作多年來相當有效。不過現有經營模式難免有「招式用老」的顧慮，他希望經過規劃，更新經營模式，迎接人工智慧物聯網（AIoT）新時代的機會。

談到併購策略，劉克振說，研華未來主要投資上游供應商、下游供應商、同業這3類對象。研華已設下目標，2030年營收規模將達到50億美元（約新台幣1579億元），希望到時候有10%以上營收來自併購貢獻。

研華2023年合併營收新台幣645.68億元，年減6%；毛利率40.52%，年增2.53個百分點，因營運效率優化且存貨管控得宜，仍有效維持獲利能力，去年稅後淨利約108.38億元，年增1%，續創新高，每股盈餘12.65元。

以區域別而言，研華去年僅北亞市場微幅成長，北美與歐洲市場年減個位數，中國、台灣及新興市場受到市場需求疲弱影響，衰退雙位數。（編輯：張均懋）1130306