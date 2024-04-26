數位部5G行動車 勇奪美國繆思設計大獎

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（中央社記者蘇思云台北26日電）數位部數產署委由資策會數位轉型研究院規劃設計的「移動式5G XR製播服務系統」（5G行動車），是台灣首創具備5G行動通訊能力的文化科技展演解決方案，在全球數萬件作品中脫穎而出，獲得美國繆思設計大獎中遊戲AR及VR類銀獎。

美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）由國際獎項協會於2015年設立，旨在突破界限，同時也是展示全球建築、產品、概念設計等領域新星的關鍵舞台。

數位部數位產業署今天發布新聞稿，這次5G行動車獲獎，是對於通訊應用體驗設計與創新軟體技術的肯定，也充分展現台灣的軟體研發能量。

由數產署指導、資策會數位轉型研究院設計建置的5G行動車，是台灣首創具備5G行動通訊能力的文化科技展演解決方案。

跟傳統延展實境（XR）虛擬製播系統不可移動、部署與調校時間逾7天相比，移動式5G XR製播服務系統，具備移動式通訊的穩定性與可用性，更整合3面LED舞台、XR虛擬製播、5G行動通訊、攝影、後製和4K即時影音串流等功能，可在短短1小時內完成部署，提供穩定的通訊環境與高效率的部署機制。

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此外，透過邊緣運算服務、硬體資源監控和故障轉移模組，確保文化科技演出不中斷，為觀眾創造高品質的沉浸式互動體驗。

數產署指出，5G行動車已成功連結超過70家通訊、內容與應用技術廠商投入5G XR技術研發，攜手打造創新的「移動式」展演和製播服務。現階段已橫跨藝文展演、觀光、電競、跨年直播、文化慶典活動等多個領域，已吸引逾150萬觀眾進行體驗。（編輯：林興盟）1130426