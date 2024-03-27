聖克里斯多福及尼維斯贈書新北 盼助推雙語政策

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）友邦聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞今天贈書新北，他表示，促進兩國友誼，除支持台灣參加國際組織，也透過教育文化交流，全力協助台灣實現2030雙語國家政策。

聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya L. Francis），今天代表致贈10本克國書籍給新北，由市長侯友宜代表受贈。書籍包括繪本、有加勒比風味的詩集，與介紹克國歷史主題的字母書。

范東亞致詞表示，克國重視與台灣的交流，尤其相當支持台灣參加國際組織，發展台灣國民的潛力。身為以英語為母語的國家，持續協助台灣實現2030雙語的目標。

他說，聯邦總理德魯（Terrance Drew）於2022年11月訪台時，承諾要協助台灣成為雙語國家。為兌現承諾，克國持續拓展雙邊夥伴關係，包括今天的贈書、與其他語言文化交流活動，參訪學校，舉辦中學夏令營。

范東亞說，克國首都的公立巴士底高中（Basseterre High School）老師，可以幫姊妹學校新北格致高中學生上英文，格致老師可以幫巴士底高中學生教數學。

格致高中校長鄭經綸接受中央社記者訪問表示，2023年兩校結為姊妹校，先期透過線上交流與夏令營，兩國學生認識彼此的國情、文化、藝術、民俗、舞蹈；為深化交流，正研擬課程合作計畫。

侯友宜回贈范東亞等人「新北城市繪本」與悠遊卡，盼友邦透過繪本走讀新北的地景、生態、人文及美食。他致詞表示，贈書可認識友邦的歷史，也是新北與國際接軌的行動。

新北市立圖書館館長王錦華告訴中央社記者，克國贈書將納入市圖的館藏書籍，提供市民深入瞭解克國歷史文化的機會，盼多借閱。

今天陪同范東亞訪新北的包括聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）、聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）、馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）。（編輯：李錫璋）1130327