韓團LUCY新莊開唱學跳健康操 笑稱帶雨來有緣分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）韓國樂團LUCY今晚在新北新莊演出，雙北下大雨，他們笑認和雨天有緣，「我們把雨從韓國帶來了。」另外，因為團名和台灣的健康操「撞名」，他們受訪時現學動作，成為亮點。

LUCY是從韓國選秀節目Super Band組團而後出道的樂團，由趙元祥、辛禮讚、崔庠燁、申光一推出的EP Fever也獲得好評，他們今晚3度來台灣開唱，吸引2000名歌迷，並在開演前接受台灣媒體訪問。

受到鋒面影響，雙北今天下起大雨，辛禮讚笑說，他們的確和雨天很有緣分，表演也常遇到大雨，「我們可能把雨天從韓國帶來了」。他們也說，台灣的粉絲很熱情，希望今天帶著美好回憶回去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因為LUCY的團名和台灣2004年再版的健康操歌名一樣，他們得知後相當驚喜，現場現學副歌的動作，並不斷重複練習，有機會下次來台灣開唱時跳給歌迷看。

今晚演唱會，LUCY特別為台灣歌迷準備中文歌「想見你想見你想見你」，更求好心切唱了2次，他們唱完後笑說，表情很明顯變得放鬆是沒辦法的事情，因為壓力太大，「眼睛剛剛都離不開提詞機」，逗笑現場觀眾。（編輯：管中維）1130426