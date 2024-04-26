哈維溫斯坦性侵罪判決被推翻 好萊塢群星憤慨：對倖存者不公平

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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國紐約上訴法院今天推翻前製片大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）2020年性侵有罪判決，好萊塢群星紛表震驚憤慨，包括多位指控哈維溫斯坦伸狼爪的女星。

紐約上訴法院（New York Court of Appeals）今天以4比3裁決當年承審法官有錯，採納了名字不在訴訟中的女性的證詞，並下令重審。哈維溫斯坦因加州另一起性侵案被判16年有期徒刑，目前仍在服刑。

哈維溫斯坦2017年爆出性侵和性騷醜聞後，引爆巨大連鎖效應，掀起受害者勇敢發聲的「#我也是」（#MeToo）反性騷與反性侵運動浪潮，各行各業權勢男性接連中箭落馬。

如今哈維溫斯坦在紐約的有罪判決被推翻，讓許多曾出面控訴的女星難以接受。

羅姍娜艾奎特（Rosanna Arquette）告訴「好萊塢報導」（THR）：「哈維理當被定罪。不幸的是，上訴法院推翻了對他的有罪判決。身為倖存者，我真的失望透頂。」

最早出面指控哈維溫斯坦的女星艾希莉賈德（Ashley Judd）透過Instagram表示：「這對倖存者不公平。我們堅持自己的信念。我們知道過去發生的一切。」

蜜拉索維諾（Mira Sorvino）透過社群媒體平台X表示：「很震驚！…法院從何時起不再採納指認先前不良行為模式的證據？他是作惡多端的慣犯，性侵、傷害了200名以上的女姓！對司法系統感到噁心，竟然偏向伸狼爪的加害人而不是受害者。」

凱薩琳肯達爾（Katherine Kendall）也在Instagram上表示：「一醒來看到這個消息。我更加覺得不斷打破沉默揭發加害人惡行、在受害者發聲時持續支持他們是多麼重要。」

古提瑞茲（Ambra Battilana Gutierrez）在X平台上說：「司法系統和法院一直未能認真對待倖存者並保護我們的利益。」

安柏譚柏林（Amber Tamblyn）透過Instagram說：「讓此成為警惕，看看美國司法系統對女性和性暴力倖存者的暗箱操作是多麼嚴重，以及在這個世界『證明』你的信念要付出何種代價。」

蘿絲麥高文（Rose McGowan）也在Instagram上說：「他們永遠無法推翻我們。祝福所有付出一切的人。」馬塞（Sarah Ann Masse）透過電郵表示刑事司法系統不公不義；蘿西培瑞茲（Rosie Perez）則在X平台氣得罵髒話。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1130426