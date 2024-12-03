才爆罹癌沒多久 性侵醜聞纏身好萊塢製片哈維溫斯坦住院

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（中央社紐約2日綜合外電報導）前好萊塢電影製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）的律師今晚表示，哈維溫斯坦「抽血報告令人擔心」，已入院治療。

律師安薩里（Imran Ansari）透過電子郵件告訴法新社，「由於抽血報告令人擔心」，72歲的哈維溫斯坦「需要立即就醫，因此被送往紐約一家醫院接受緊急治療」，將留院「直到病情穩定」。

美國媒體10月報導，因性侵案而名譽掃地的哈維溫斯坦診斷出骨髓癌。

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安薩里說，哈維溫斯坦在惡名昭彰的里克斯島（Rikers Island）監獄服刑，「一直缺乏足夠的醫療照護，忍受著悲慘和不人道的環境」。

在同一封電子郵件中，哈維溫斯坦的發言人恩格邁爾（Juda Engelmayer）表示，哈維溫斯坦「患有多種疾病，包括白血病」，且「被剝奪了像他這樣的健康狀況的人應得的醫療照顧，無論是否是囚犯」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1131203