本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票9-10月中獎清冊 foodpanda花5元中千萬
首頁 / 娛樂

才爆罹癌沒多久 性侵醜聞纏身好萊塢製片哈維溫斯坦住院

2024/12/3 15:52（12/3 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約2日綜合外電報導）前好萊塢電影製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）的律師今晚表示，哈維溫斯坦「抽血報告令人擔心」，已入院治療。

律師安薩里（Imran Ansari）透過電子郵件告訴法新社，「由於抽血報告令人擔心」，72歲的哈維溫斯坦「需要立即就醫，因此被送往紐約一家醫院接受緊急治療」，將留院「直到病情穩定」。

美國媒體10月報導，因性侵案而名譽掃地的哈維溫斯坦診斷出骨髓癌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

安薩里說，哈維溫斯坦在惡名昭彰的里克斯島（Rikers Island）監獄服刑，「一直缺乏足夠的醫療照護，忍受著悲慘和不人道的環境」。

在同一封電子郵件中，哈維溫斯坦的發言人恩格邁爾（Juda Engelmayer）表示，哈維溫斯坦「患有多種疾病，包括白血病」，且「被剝奪了像他這樣的健康狀況的人應得的醫療照顧，無論是否是囚犯」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1131203

#好萊塢
#哈維溫斯坦
#法新社
#美國
哈維溫斯坦
哈維溫斯坦病痛纏身 罹骨髓癌獄中接受治療哈維溫斯坦紐約獄中不適 緊急送醫動心臟手術
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：