中國跨境電商Shein 歐盟納入超大平台嚴管之列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾26日專電）歐盟執委會宣布中國快時尚電商Shein已達歐盟「數位服務法」超大型平台標準，將受該法最嚴管控，並要求該電商在查核非法產品、保護消費者措施和營運透明度三方面特別加強。

歐洲聯盟（EU）「數位服務法」（Digital Services Act，DSA）賦予網路平台企業管理平台上內容的義務，以保護網路使用者、消費者，特別是兒童及青少年。

該法依規模分級管控，每月在歐盟活躍用戶數4500萬以上者被列為「非常大型網路平台」（Very Large Online Platforms，VLOPs），受到最嚴格管理。中國電商阿里巴巴全球「速賣通」（AliExpress）、抖音海外版TikTok等便在去年被列為第一批超大平台監管名單。

今天歐盟執委會（European Commission）公布Shein（希音）也達到VLOP條件，須在4個月內採取措施以符合數位服務法規定，並特別針對三個領域提出要求。

其一是要求Shein盡職調查平台上的非法內容和產品，並在4個月內向歐盟執委會提交風險評估報告；必須採取措施防範和補救仿冒品問題，包括修改演算法避免推銷仿品。

其二是在風險評估報告中，應特別針對消費者使用其平台的潛在身心健康風險提出衡量，尤其是低齡用戶；Shein必須調整平台架構，包括使用者介面和推播演算法等，以保護消費者安全福祉，例如明確設定產品年齡分級、禁購超齡產品。

其三是每年透過外部獨立審計機構查核是否合乎歐盟數位服務法義務、保存介面上的所有廣告資料、對歐盟指定的研究者提供可公開資料、發行透明度報告等。

Shein被列為VLOP後，將受到歐盟執委會與愛爾蘭廣播及網路媒體管理機構的共同監管。（編輯：陳惠珍）1130426