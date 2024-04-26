首都另一面 在美術館看見貧窮人的台北

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（中央社記者王寶兒台北26日電）以首都之名，台北貌似象徵繁華進步，台北當代藝術館明天起推出「貧窮人的台北：轉運站」展覽，讓無家者、移工等貧窮經驗者撕下標籤並成創作者，透過不同方式傳達眼中的台北。

「貧窮人的台北：轉運站」展由「向貧窮者學習行動聯盟」與「人生百味」創辦人朱剛勇共同策畫，開幕記者會今天舉行。

台北當代藝術館館長駱麗真指出，透過此次展覽，希望能消弭刻板印象，讓更多族群與觀眾能在美術館找到共鳴與認同。

朱剛勇表示，布展過程中能體會到有趣而彼此交織的關係，哪件作品為了隔壁作品要調整聲音，或是燈光要拔起來，都像是個體在擁擠的台北如何生活、生存的樣貌，而她對未來也抱持樂觀想像，「有沒有可能我們在台北，或甚至在整個台灣都能相互挪動，為對方或彼此達到更好的狀態呢？」

窮學盟由貧窮經驗者、非政府組織（NGO）、藝術家及社會會學者等人組成，他們自2017年發起「貧窮人的台北」計畫，年年透過展覽、論壇等方式探討台北的包容性。此次展覽傳達人移動至城市的歷程、在城市的遭遇，以及成為城市主體之一的心聲，共13組藝術家及團體參展。

其中，藝術家張羽儀在台北當代館戶外廣場設置「友善的椅子計畫」作品，看似平凡的休息長椅，她卻刻意安裝上讓人無法安坐的密集扶手。她說，這是她第1件接觸到無家者的作品，希望透過作品傳達某種被社會默許，但卻不被明說的現象，歡迎經過的民眾可以試著躺、坐戶外長椅，感受無家者處境。

朱剛勇表示，展覽全部說明中，他們刻意略去創作者的身分與狀態，凸顯他們的精彩創作與豐富表達，「但希望提醒大家，走出展間後他們還是會被社會貼上很多標籤，遊民、單親媽媽等，而希望走出這間展間後，我們都能走向更好的地方」。

「貧窮人的台北：轉運站」展明天起將在台北當代藝術館實驗展場展出至6月16日。（編輯：管中維）1130426