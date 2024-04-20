北港迓媽祖27日登場 警方防制聚眾鬥毆

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣北港朝天宮每年農曆3月19日遶境，今年4月27日登場，由於曾發生犁炮傷人、聚眾鬥毆等事，警消今天召集炮點負責人，宣導炮竹煙火安全並要求簽署約制告誡書。

北港迓媽祖即朝天宮媽祖遶境，其中以農曆3月19日、20日規模最盛大，包括犁炮、炸轎及真人藝閣，許多旅外的北港人會請假回鄉。

朝天宮文化組長紀仁智指出，今年恰逢假日，報名真人藝閣的車輛超過50輛，比以往更多，預期吸引數萬人潮湧入北港看熱鬧。

為了讓民眾安心觀賞，朝天宮22日再約各轎班、炮點負責人等聚會，重申活動宗旨。

由於去年遶境曾發生聚眾鬥毆，多年前也有發生犁炮傷人等事，北港警分局和雲林縣消防局北港分隊今天召集炮點負責人，超過20人參與。

北港分隊長陳思淵表示，北港鎮公所核准的路權（炮點）共有28處，今天向申請人確認在遶境期間是否會施放炮竹煙火，同時說明相關法令，提醒施放時應注意安全事項，滅火器等設備需完善。

北港警分局偵查隊長廖祥凱指出，警方相當重視遶境期間的交通管制和安全維護，要求炮點召集人簽制約告誡書，如有從事不法活動將依法送辦。

警方提醒民眾，27日上午8時起至29日上午8時止，北港大橋嘉義往北港方向請改道左轉西引道，往義民路、東引道方向管制只出不進。此外炮點及遶境沿線及周邊道路，視現場狀況機動交通疏導管制。（編輯：郭諭儒）1130420