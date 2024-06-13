本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大學申請入學1.1萬缺額銘傳文化淡江最多 台清交成都破百
首頁 / 地方

台南玉旨武玄壇合婚惹議 市府：遭檢舉緣金等違規將查處

2024/6/13 11:25（6/13 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南私人神壇玉旨武玄壇前往鹿耳門天后宮參香，文宣關公、媽祖「合婚」風波延燒；台南市政府已啟動調查。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月13日
台南私人神壇玉旨武玄壇前往鹿耳門天后宮參香，文宣關公、媽祖「合婚」風波延燒；台南市政府已啟動調查。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南13日電）台南私人神壇玉旨武玄壇前往鹿耳門天后宮參香，文宣關公、媽祖「合婚」風波延燒。台南市政府今天證實，接獲檢舉玉旨武玄壇緣金等案，已啟動調查，疑似違規事項將移請處理。

市府民政局今天告訴中央社記者，已接獲民眾檢舉玉旨武玄壇有關緣金、不合民俗等案，仁德區公所昨天下午會同當地里長及警方勘查。

調查顯示，玉旨武玄壇地址是營業中登記立案工廠，內部有機具設備，建築物增建部分屬於違建，將由區公所查報。另外，玉旨武玄壇現場訂有法事收費價目表，將移請稅務單位查處是否逃漏稅。

至於玉旨武玄壇昨天發表聲明致歉及將對攻擊謾罵者採取法律行動，聲明下方印有「捷泰法律聯合事務所」，位於桃園市的捷泰法律事務所也發出聲明澄清說：「捷泰法律事務所非聯合事務所，也未受台南玉旨武玄壇委任，武玄壇聲明函和事務所無關」。

台南玉旨武玄壇和鹿耳門天后宮的「合婚」爭議，是近日來網路熱門話題；相較於供奉媽祖的安南區知名大廟鹿耳門天后宮，位於仁德區、主祀關聖帝君的玉旨武玄壇只是私人神壇。

玉旨武玄壇9日前往北汕尾鹿耳門天后宮參香，事前臉書（Facebook）粉專文宣有「合婚大囍」、「合婚大典」等用詞，並將天上聖母改名為「天上關聖母」，引發爭議，也引爆信徒怒火，武玄壇關閉粉專，鹿耳門天后宮則要求對方正式道歉。（編輯：李淑華）1130613

#關公
#台南市
#鹿耳門天后宮
#媽祖
#關聖帝君
延伸閱讀
神壇進香宣傳關公媽祖合婚 鹿耳門天后宮盼正式道歉台南關公、媽祖合婚爭議 武玄壇：將蒐證採法律行動
媽祖
台南關公、媽祖合婚惹議 市府：違反宗教傳統台南關公、媽祖合婚爭議 市府：未接獲檢舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.68
更多編輯台推薦新聞：