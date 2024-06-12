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台南關公、媽祖合婚爭議 市府：未接獲檢舉

2024/6/12 11:40
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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南私人神壇「玉旨武玄壇」日前前往「北汕尾鹿耳門天后宮」參香，文宣關公、媽祖「合婚」用詞引發爭議。台南市政府今天表示，目前未接獲相關檢舉，無法啟動調查。

台南玉旨武玄壇和鹿耳門天后宮的「合婚」爭議，是近日來網路熱門話題；相較於安南區知名大廟鹿耳門天后宮，位於仁德區的玉旨武玄壇只是私人神壇。

市府今天告訴中央社記者，若接獲相關檢舉，民政局才會啟動調查，屆時將先由區公所查核是否有違法事項，再轉送相關局處懲處開罰。

這起「合婚」爭議事關媽祖及關聖帝君，雙方信徒也燃起怒火，甚至網友還公布玉旨武玄壇位置現況及消災價目表，且嘲諷說：「這麼好賺嗎」、「收費那麼高，請問有開發票嗎」、「國稅局會查嗎」。

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玉旨武玄壇臉書粉專連日來湧入大量網友留言質疑，武玄壇一度貼文回應，後來就關閉粉專。鹿耳門天后宮則發布聲明，保留法律追訴權，要求對方正式道歉。

主祀關聖帝君的台南玉旨武玄壇，9日前往北汕尾鹿耳門天后宮參香，事前臉書粉專文宣有「合婚大囍」、「合婚大典」等用詞，並將天上聖母改名為「天上關聖母」，引發爭議，風波迄今仍未平息。（編輯：李淑華）1130612

媽祖
台南神壇參香鹿耳門天后宮 宣傳文宣稱關公媽祖「合婚」惹爭議「戲說台灣」23年5千集 堅持傳承民俗職人精神
關聖帝君
神壇進香宣傳關公媽祖合婚 鹿耳門天后宮盼正式道歉
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