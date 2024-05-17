傳統能劇新詮「媽祖」 盼為台灣觀眾帶來幸福感

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（中央社記者趙靜瑜高雄17日電）因多年前台灣好友柯錫杰、樊潔兮夫婦的靈感，日本能劇傳承者片山九郎右衛門創作「媽祖」，台日以傳統能劇文化與台灣信仰深度交織，希望為台灣觀眾帶來如女神般的溫暖幸福感。

2024高雄春天藝術節重頭戲之一日本新作能劇「媽祖」即將登場，飾演媽祖的片山九郎右衛門，父親為片山幽雪，祖母為四世京舞井上流家元井上八千代，以及親姐姐五世井上八千代，一家都為日本表演藝術界重要國寶級人物，也是日本推動傳統能劇藝術的重要舵手。

片山九郎右衛門今天接受台灣媒體訪問時表示，對他來說，媽祖海上女神的形象宛如宇宙般的存在，他也從這個角度去思考媽祖的形象，「希望這齣戲為大家帶來和平之感」。片山九郎右衛門表示，與其說媽祖有某些國籍的限定，不如說地球上所有海洋都可以有媽祖的存在。

片山九郎右衛門表示，這次來台的新版本加入了鄭芝龍的角色，神祇也從2022年京都首演版的日本神明改為「開天之神」盤古，讓故事視野更加廣闊。

能劇「媽祖」劇情從世間紛亂開始，盤古苦思如何拯救百姓，還是小女孩的出現眼前。盤古於是給了默娘一盞明燈，照耀天下；劇情轉至從事海上貿易的鄭芝龍，盤古認為他滿腹熱情，賜他一顆明珠。

鄭芝龍就在出海之時遇到暴風雨，默娘與千里眼、順風耳等跳進海中，三人犧牲拯救大家。鄭芝龍船隻漂流到台灣，感念船員平安，鄭芝龍拿出明珠祈求，媽祖化為女神，眾界平安。劇中傳達即使不幸福或者是再卑微的人只要團結在一起，也可以成為和平與守護他人的力量。

能劇「媽祖」由師字輩片山清司親自擔綱企劃製作，日本知名編劇小說家玉岡薰負責劇本，聚集日本能樂界包括味方玄、分林道治、寶生欣哉、橋本忠樹、茂山逸平等人齊聚一堂，陣容堅強。

值得一提的是，這次演出日本藝術界大腕傾巢而出，其中知名國寶狂言傳承者野村萬齋特別演出「盤古」一角；劇中重要道具龍珠則請日本知名藝術家杉本博司出借得意之作「五輪塔」，內嵌杉山博司拍攝的黑海照片，是一個祈福的象徵。

高雄春天藝術節日本能劇「媽祖」將於5月18日到19日演出，地點在高雄大東文化藝術中心。（編輯：黃世雅）1130517