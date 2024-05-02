台中迎媽祖HOT陣頭 港區藝術中心藝童遶境5日登場

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）中市府文化局舉辦台中媽祖國際文化觀光節，壓軸活動「迎媽祖HOT陣頭」5日在港區藝術中心登場，今年主題「藝童遶境」，共有3組藝文團隊演出，帶來一場小小遶境遊行。

文化局今天在港區藝術中心舉行宣傳記者會，在九天民俗技藝團表演下揭開序幕。文化局主秘蕭靜萍表示，「迎媽祖HOT陣頭－藝童遶境」活動5日在港區藝術中心登場，安排九天民俗技藝團、奇巧劇團、大肚山同仁堂國際獅藝館3組不同領域的優秀藝文團隊，以「藝童遶境」為主題。

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她說，活動當日將與「手作紙箱神偶」的參與者穿戴成品，在港區藝術中心園區周邊來一個小型遶境，除讓傳統廟會文化能跨世代傳承，也帶著媽祖祝福，祈願國泰家安、風調雨順。

港區藝術中心透過文字稿補充，九天民俗技藝團帶來震撼人心的鼓陣；奇巧劇團結合傳統戲曲與現代戲劇，帶來「空空戒戒木偶奇遇記」；創立40年的大肚山同仁堂國際獅藝館，以保留傳統舞法，併精進時代技術結合潮流演出，帶來「台灣獅」演出。（編輯：陳仁華）1130502