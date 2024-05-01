為北港朝天宮媽祖祝壽 108名廚師獻佳餚

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）今天媽祖誕辰，雲林縣北港朝天宮聚集全台108名大廚，獻上108道精緻佳餚祝壽，並在獻菜典禮後，廟方將所有佳餚分送給清寒家庭或獨居長輩，讓他們品嘗星級名廚的珍饌。

北港朝天宮指出，今天農曆3月23日是媽祖聖誕千秋，也是北港朝天宮建廟330週年，所以今年北港朝天宮董事長蔡咏鍀特別邀請來自全台的108名星級名廚，在媽祖誕辰這一天，給媽祖舉辦盛大的壽宴及公益餐會。

108名廚師準備108道菜，包括魚翅羹、龍蝦、佛跳牆、紅蟳米糕等，逐一擺上桌，綿延數公尺。廚師們認為，獻菜給媽祖之餘也可以做公益，別具意義。

世界華人傳媒影視人才產學發展協會理事長洪銘雅說，從今年農曆春節時與廟方籌備盛宴，各地名廚都有，廚師們各展廚藝，此次活動後會把菜餚捐獻給當地清寒家庭等，所以大家特別注重食品安全和健康，烹煮方式採低油、低鹽。

台灣海線聯誼會副會長蔡宗憲表示，廚師們盛情準備佳餚，總價值難以估計，會後由廟方將菜餚分送獨居老人或清寒家庭，預計超過130戶受惠。

蔡咏鍀希望藉由活動，祝賀媽祖聖誕千秋，也請求媽祖保佑國泰民安、風調雨順、人民豐衣足食，尤其最近頻繁的地震趕快平息，護佑大家平安。（編輯：謝雅竹）1130501