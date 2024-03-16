日本大間天妃媽祖闊別28年 回北港朝天宮謁祖進香

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林縣北港朝天宮28年前分靈媽祖至日本青森縣大間町稻荷神社，名為「大間天妃媽祖」，14日踏上謁祖旅程，今天抵達，同時見證國家重要民俗「北港進香」的海外香路。

北港朝天宮相當重視「大間天妃媽祖」謁祖之旅，事前規劃並經過多方溝通，實現跨國進香交流盛事。

「大間天妃媽祖」一行人今天抵達北港鎮，朝天宮排開路鼓、將軍、神轎迎接大間天妃媽祖，進香陣頭行列踩著北港特有的紅地毯鞭炮網入廟謁祖參拜，展現媽祖信仰鏈結而生的台日信仰情誼。

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朝天宮董事長蔡咏鍀接受媒體訪問時說，媽祖信仰日益興盛，不僅在台灣，更遍及世界各國，文化部今年2月召開第9屆民俗審議會，同意登錄「北港進香」為國家重要民俗，闊別祖廟28年的大間天妃媽祖，遠渡2800公里回到北港謁祖進香，展現「北港進香」媽祖信仰的無遠弗屆。

蔡咏鍀指出，稻荷神社除常年供奉分靈自朝天宮的大間天妃媽祖，還有朝天宮莊儀團的千里眼、順風耳將軍，原汁原味的北港燈籠、執事牌、涼傘、神轎，以及三太子、濟公等神偶迎神裝備，大間稻荷神社每年都會依古禮，舉辦媽祖遶境祈福，不僅是當地盛事，也撫慰在日本的眾多媽祖信眾。（編輯：謝雅竹）1130316