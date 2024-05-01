板橋慈惠宮媽祖遶境 侯友宜點起馬炮求國泰民安

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（中央社記者高華謙新北1日電）適逢農曆3月23日天上聖母聖誕，新北市長侯友宜今天至板橋慈惠宮參拜，祈求媽祖保佑國泰民安、地方康泰，隨後也點放起馬炮，恭請媽祖繞境起駕。

今天是農曆3月23日天上聖母聖誕，板橋慈惠宮依年例舉辦祝壽法會，並恭請媽祖遶境板橋地區，一早廟埕前就湧入大批陣頭及信眾，相當熱鬧。

侯友宜致詞時說，板橋慈惠宮是新北市政府所在地的媽祖廟，也是全台香火鼎盛的媽祖廟之一，平時熱心公益，也支持各項市政，今天媽祖聖誕有許多信眾參拜，代表板橋媽是大家非常重要心靈寄託，因此今天特別來恭祝媽祖生日快樂。

侯友宜也祈求「壞運都去、好運都來」，並祈求媽祖今天巡安遶境可以繼續照顧所有信眾，保佑國泰民安、平安無災。

板橋慈惠宮主任委員賴春穆表示，今年媽祖聖誕適逢5月1日勞動節休假，歡迎信眾到板橋為媽祖祝壽，且今天傍晚在巡安遶境完成後，廟前還有「鑽轎腳」祈福活動，參加信眾都可以獲得經媽祖加持的發財金，限量1000份。

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民政局長林耀長表示，慈惠宮今年提供板橋區國中、國小共新台幣188萬績優學子獎助學金，嘉惠超過500名學子，讓學子在學習路上無後顧之憂。

林耀長說，媽祖是民間重要信仰，新北市主、陪祀媽祖廟宇超過300間，在媽祖聖誕前後皆有舉行熱鬧慶祝活動，例如汐止濟德宮今天有鑽轎腳及踩街遶境；金包里慈護宮則在今天晚間7點舉行歌唱晚會，歡迎市民共襄盛舉。（編輯：方沛清）1130501