國土署處理廢礦用地爭議 侯友宜：應全面檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北30日電）國土管理署研擬處理廢礦用地爭議，新北市長侯友宜表示，國土計畫是上位計畫，應全面整理檢討全國民眾的困境，包括環境生態等問題，以落實以人為本環境。

新北市議會29日進行業務質詢，新北市政府地政局長汪禮國答詢表示，國土署4月15日針對全國廢礦後礦業用地的處理問題開會，原則上採用泰雅原住民族特定區計畫處理，在民國106年5月16日前的建築，可由地方政府主動變更編定為建築用地。

此舉引國民黨新北市議員江怡臻質疑，國土署是否要幫副總統賴清德萬里老家相關爭議解套。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯友宜今天上午赴八里視察「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」完工開放情形，他接受媒體聯訪時針對針對國土署研擬處理廢礦用地爭議問題表示，國土計畫是上位計畫，應是要全面整理檢討全國民眾碰到的一些困境。

侯友宜表示，上位計畫應在環境生態與民眾碰到的問題當中，好好去做全面性檢討，落實以人為本的環境，也可以更照顧到全國的民眾。（編輯：李錫璋）1130430