日本能劇演繹台灣信仰 高雄春藝節「媽祖」登台

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）2024高雄春天藝術節國際重磅節目日本能劇「媽祖」，今年演職員全員到齊，18日、19日將演出3場。高雄市文化局表示，主創團隊有略為改編，將演出與京都不同的台灣版本。

文化局表示，從去年5月就邀請主創團隊來到高雄展開「前導講座」，讓觀眾在正式演出前先了解能劇，也獲得許多觀眾熱烈期待，今年終於全員到齊登台演出。

文化局新聞稿指出，原先設定演出2場，在今年初售票，啟售第一時間最高票價即秒殺，3月初完售。不少觀眾扼腕向主辦單位反映希望加場，經與日方討論，敲定於5/18晚上追加演出1場，目前也僅剩極少票數。

文化局表示，本劇企劃製作片山九郎右衛門在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時，想起20年前來自台灣好友的提議：「希望能把媽祖的故事製成能劇。」新的能劇構想就從一段跨越海峽的友情種子裡誕生了，以台灣信仰海洋女神「媽祖」為主角，並由九郎右衛門親自擔綱企劃製作，攜手日本知名編劇小說家玉岡薰編寫腳本。

此作2022年4月於日本京都觀世會館公開映演，並於線上募資平台引起熱議，而募資來源最多的支持者即是來自台灣。

這齣劇聚集日本能樂界超強卡司，陣容包括野村萬齋、味方玄、分林道治、寶生欣哉、橋本忠樹、茂山逸平，以日本歷史悠久的文化藝術劇演繹台灣傳統信仰，讓台日文化交流更顯浪漫且溫馨。

文化局指出，日本傳統藝能「能劇」擁有600餘年歷史，松風幻影、獨有的幽玄之美、精緻的能面與服裝、搭配地謠與樂器，舉手投足間都展現著能劇的魅力風采。

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片山九郎右衛門今年率全員國寶級能樂師齊聚高雄，以日本傳統藝術且被認定為無形文化遺產的「能」型式演出，透過台日文化交流將愛傳遞到世界各角落。

片山九郎右衛門，目前是公益社團法人京都觀世會的會長、公益財團法人片山家能樂．京舞保存財團理事長；其父親為片山幽雪（人間國寶），祖母為四世京舞井上流家元井上八千代，以及親姐姐五世井上八千代，一家皆為日本表演藝術界重要國寶級人物。 （編輯：龍柏安）1130501