神壇進香宣傳關公媽祖合婚 鹿耳門天后宮盼正式道歉

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）私人神壇台南玉旨武玄壇前往北汕尾鹿耳門天后宮參香，因文宣有「合婚」用詞引發爭議；鹿耳門天后宮今天發布聲明表示，因聲譽遭侵害，保留法律追訴權，盼對方正式道歉。

鹿耳門天后宮下午在臉書（Facebook）粉絲專頁發布聲明指出，對於武玄壇海報上所稱「合婚會香」情事，先前完全不知情，並無授權武玄壇進行此事。

聲明中指出，武玄壇私自進行「合婚會香」活動，已嚴重侵害鹿耳門天后宮聲譽，已於9日活動當天向武玄壇嚴正抗議，並委由法律顧問蒐集相關證據採取法律行動，鹿耳門天后宮歡迎各方善信大德前往進香參拜，但勿擅自冒用鹿耳門天后宮名義進行公告、宣傳等未經同意行為。

鹿耳門天后宮主委特助吳三龍告訴中央社記者，發布聲明主要目的是為避免往後再有類似事件發生，目前僅對武玄壇保留法律追訴權、暫不提告，但希望武玄壇能有正式道歉作為，展現誠意。

主祀關聖帝君的台南玉旨武玄壇9日舉辦前往北汕尾鹿耳門天后宮參香活動，因事前在臉書粉專發布文宣有「合婚大囍」、「合婚大典」等用詞，並將天上聖母改名為「天上關聖母」，引發不少網友留言質疑，認為文宣設計容易誤導為關聖帝君與天上聖母聯姻，天上聖母還被冠夫姓，並不恰當。

武玄壇9日依預定計畫前往鹿耳門天后宮參香，但因神轎內兩尊神尊胸前掛有紅色彩球，除了引來信眾不滿，鹿耳門天后宮人員也出面了解，最後要求武玄壇人員把彩球取下，才讓參香活動完成。

武玄壇人員向鹿耳門天后宮人員與信眾解釋，「合婚大典」是武玄壇依壇內主祀神明降旨舉辦的內部活動，前往鹿耳門天后宮僅是單純參香，沒有舉辦其他儀式，神尊掛彩球只是裝飾，對文宣疏忽處造成網友誤解，及鹿耳門天后宮所受困擾感到抱歉。

武玄壇臉書連日湧入大量網友留言，其中不少質疑聲浪，武玄壇一度貼文回應，神明指示想做任何事，不須經過酸民鍵盤手來干涉，也不須經過各路朋友同意，希望大家保持自身修養、勿造口業；但後來臉書粉專已關閉，至今未再針對此事回應。（編輯：陳仁華）1130611