關公媽祖合婚惹議 武玄壇：將蒐證採取法律行動

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南私人神壇「玉旨武玄壇」前往「鹿耳門天后宮」參香，文宣關公、媽祖「合婚」引發爭議；武玄壇今天聲明，若對武玄壇惡意攻擊、謾罵，將採取法律行動，以捍衛宗教信仰權利。

玉旨武玄壇發表聲明指出，武玄壇舉辦神明合婚科儀，因宗教信仰觀念不同，內部公告文案用字遣詞未周全斟酌、控管不當外流，招致輿論點評，占用大量媒體資源，引發社會疑慮及誤會，也造成鹿耳門天后宮不必要困擾，武玄壇誠摯致歉。

武玄壇表示，武玄壇宗教信仰觀念雖不同於一般民間，但仍遵守現有法規規範，也受宗教言論自由保障，祈請社會各界包容，勿妄加揣測指謫；若對武玄壇繼續惡意攻擊、謾罵，將蒐證及採取法律行動追究，以捍衛宗教信仰自由權利。

台南玉旨武玄壇和鹿耳門天后宮的「合婚」爭議，是近日來網路熱門話題；相較於供奉媽祖的安南區知名大廟鹿耳門天后宮，位於仁德區、主祀關聖帝君的玉旨武玄壇只是私人神壇。

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玉旨武玄壇9日前往北汕尾鹿耳門天后宮參香，事前臉書（Facebook）粉專文宣有「合婚大囍」、「合婚大典」等用詞，並將天上聖母改名為「天上關聖母」，引發爭議，也引爆信徒怒火，武玄壇關閉粉專，鹿耳門天后宮則要求對方正式道歉。

台南市政府表示，若接獲相關檢舉，民政局才會啟動調查，屆時將先由區公所查核是否有違法事項，再轉送相關局處懲處開罰。（編輯：李淑華）1130612